غرق بارجة روسية قبالة إسطنبول

كشف مسؤول في جهاز خفر السواحل التركي، الخميس، إن باخرة شحن ترفع علم توغو، اصطدمت بسفينة استطلاع روسية على مقربة من ساحل تركيا المطل على البحر الأسود.

المصدر نفسه أكد أن فرق الطوارئ التركية نجحت في إنقاذ نحو 78 من الطاقم، في حين قالت مصادر أخرى إن السفينة الحربية بدأت في الغرق.

وأرسلت تركيا حرس السواحل وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث على بعد 29 كلم من قرية كيليوس على ساحل البحر الأسود، إلى الشمال مباشرة من إسطنبول.

أما وزارة الدفاع الروسية فقد قالت إن سفينة استطلاع عسكرية تواجه خطر الغرق في البحر الأسود، إثر تصادمها مع سفينة شحن تنقل مواش.

وأوضحت الوزارة أن السفينة ليمان تعاني من ثقب نتيجة للتصادم، الذي وقع الخميس على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مضيق البسفور.

ولفت بيان الوزارة، الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، إلى أنه لم يصب أحد من طاقم السفينة الحربية، وأنهم يحاولون إنقاذها من الغرق.

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