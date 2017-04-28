عناوين الصحف اللبنانية يوم الجمعة 28-4-2017

الاخبار

فلسطين ..الجوع ثورة

مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»

رواية الاتفاق على التأهيلي… و«الانقلاب» عليه | التيار: مجلس الشيوخ «نقلة» كبيرة نحو النسبية

فنيانوس ينجز تلزيم السوق الحرة: 400 مليون دولار للخزينة

استطلاع: 90% من أبناء زحلة يؤيدون تغيير نوابهم

عين التينة: الحريري خضع لتهديد العونيين!

النهار

برّي يرد الكرة: وأنا لن أمدِّد

البناء

الغارة «الإسرائيلية» قرب مطار دمشق لردّ الاعتبار لمدى الـ «60 كلم»

إعلان «إسرائيلي» عن اعتراض الباتريوت لطائرة دون طيار فوق الجولان

قانون ميقاتي والتأهيلي يتنافسان في الوقت الضائع ولكلّ منهما حلف ثلاثي

الديار

«كسر جليد» في كليمنصو… اسرائيل تضرب دمشق والصواريخ في بيروت

الجمهورية

سباق محموم بين القانون والتمديد

الارهاب يهدد بريطانيا

المستقبل

حركة مكوكية متقاطعة بين بعبدا وعين التينة والسراي وكليمنصو ومعراب.. والحريري متفائل

قانون الانتخاب على «الخط الساخن» 24/24

المصدر: الصحف اللبنانية