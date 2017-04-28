أسرار الصحف اللبنانية يوم الجمعة 28-4-2017

أسرار – البناء

خفايا

رأت مصادر معنية بقانون الانتخابات النيابية أنّ حركة أحد المسؤولين باتجاه مواقع قيادية فاعلة على هذا الصعيد تندرج في إطار سعيه لمنع التمديد للمجلس النيابي في جلسة 15 أيار المقبل، ظناً منه أنّ مشروعه للانتخابات أو أيّ مشروع قريب منه سيعيد إنتاج السلطة بموازين مختلفة تعطي مقاعد جديدة لا يُستهان بها لحلفائه في قوى 14 آذار، وتحديداً القوات اللبنانية الطامحة إلى زيادة حجم كتلتها البرلمانية…

كواليس

قالت مصادر عسكرية غربية إنّ جدالاً «إسرائيلياً» يدور حول اتخاذ من استهداف سلاح مفترض لحزب الله سبباً للغارات في سورية، لأنّ ذلك يعني تسليماً ضمنياً بقبول اعتبار أيّ استهداف للجيش السوري عملاً عدوانياً يمنح حق الردّ، ويعني منح حزب الله فرصة اتخاذ الغارات التي يفترض أنها استهدفته لأيّ عملية يريد القيام بها ضدّ «إسرائيل»، وأضافت المصادر أنّ الغارة الأخيرة على تدمر أحدثت ارتباكاً عسكرياً عندما جرى ربطها بطريقة غير قابلة للإقناع باستهداف صواريخ لحزب الله يستحيل أن تكون في صحراء في تدمر.

أسرار – النهار

حكومة مناطقية …

تردّد أن مجلس الوزراء سيعقد تباعاً في عدد من المناطق.

ملف العقوبات …

قال أحد المُتابعين للعقوبات الأميركيّة إن الملف الجديد يقع في 80 صفحة وتوقّع صدوره في 15 أيار.

فضائح الكسارات …

يقول أحد النواب إن فتح ملف الكسارات والمرامل سيكشف عن فضائح مدويّة تتعلّق بالتراخيص لزعماء ونوّاب المناطق وتطال رؤوساً كبيرة.

أسرار – الجمهورية

إستقالات

توسعت حركة الإستقالات في حزب غير مسيحي على خلفية إتهامات وُجّهت الى القيادة بالمسّ بوحدة الطائفة وبالخروج على رأي الأكثرية.

نتيجة

لاحظت أوساط سياسية أن الضغط السياسي الحاصل يمكن أن يؤدي إلى الشارع ولا يمكن معالجة الوضع في الشارع وكل ذلك سيزيد من التعقيد ولن يؤدي إلى نتيجة.

تطورات

قال سفير دولة معنيّة بالشأن السوري إن «تطورات كبرى» قد تحصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في سوريا من دون أن يُحدِّد ماهيّتها أو ما إذا كانت لمصلحة النظام السوري أو ضده.

يُقال – المستقبل

إنّ أكثر من «نصيحة ديبلوماسية» سمعها المسؤولون اللبنانيون خلال الأيام الأخيرة تشدّد على أهمية التوصّل إلى اتفاق وطني حول قانون الانتخاب قبل انتهاء المهل الدستورية تجنباً لأي تداعيات سلبية لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة.

المصدر: الصحف اللبنانية