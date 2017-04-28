ترامب: السعودية لا تعامل واشنطن بـ”عدالة” !

شكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تعامل السعودية بعدالة مع الولايات المتحدة، قائلا إن “واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن المملكة”.

ترامب وفي مقابلة مع رويترز أمس أكد أن إدارته تجري محادثات بشأن زيارة محتملة للسعودية في النصف الثاني من أيار المقبل.

ويمثل انتقاد ترامب للرياض عودة لتصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية في 2016 حين اتهم المملكة بأنها لا تتحمل نصيبا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر انتخابي في ويسكونسن قبل عام “لن يعبث أحد مع السعودية لأننا نرعاها.. إنها لا تدفع لنا ثمنا عادلا، نخسر الكثير من المال”.

يذكر أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد اجتمع مع ترامب الشهر الماضي، وتمحور اللقاء حول عدة قضايا حيث تبنى الجانبان وجهة النظر نفسها وهي أن إيران تمثل تهديدا أمنيا إقليميا.

ويقول محللون إن المملكة وغيرها من دول الخليج ترى أن ترامب رئيس قوي سيعزز دور واشنطن باعتبارها الشريكة الاستراتيجية الرئيسية لها ويساعد في احتواء إيران خصم الرياض اللدود في منطقة تمتاز بأهمية كبيرة لمصالح الولايات المتحدة في مجالي الأمن والطاقة.

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