متى سينقل ترامب السفارة الأميركية إلى القدس ؟

كشف نائب في الكونغرس الأميركي، رودن دي سانتيس، عن الموعد المتوقع لأن يعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب” عن النقل الرسمي للسفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وجاء إعلان النائب الجمهوري، ورئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في تصريحات خاصة لشبكة “سي إن إن” الأميركية.

وقال دي سانتيس إن ترامب سيعلن رسميا عن نقل السفارة، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، في شهر أيار المقبل.

وأوضح النائب الأميركي إن ترامب قد يزور إسرائيل، في يوم 22 أيار، تزامنا مع احتفال إسرائيل بما يطلق عليه الذكرى الخمسين لـ”تحرير القدس”.

وأوضحت وسائل إعلام عالمية أن توقيت زيارة ترامب إلى إسرائيل، قد يتسبب في موجة غضب شعبية في الوطن العربي، خاصة وأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس كان محل جدل واسع لدى الكثير

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