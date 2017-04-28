عملية أمنية في لندن.. هذه نتائجها

أكدت الشرطة البريطانية، إلقاء القبض على 4 أشخاص وإصابة إمرأة برصاص الشرطة خلال عملية أمنية لمكافحة الإرهاب في المدينة.

شرطة العاصمة وفي بيان لها قالت إن الأشخاص الأربعة ألقي القبض عليهم بتهمة ارتكاب وإعداد والتحريض على أعمال إرهابية مضيفة أن الواقعة ليست مرتبطة بما حدث في وايتهول حيث ألقي القبض على رجل يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاشتباه في تجهيزه لعمل إرهابي.

وأضافت الشرطة إن المرأة التي أصيبت بالرصاص حالتها خطيرة ولكن مستقرة موضحة أنها تحت حراسة في المستشفى.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الأشخاص الخمسة الذين قالت إنهم كانوا تحت مراقبة ضباط مكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية تقودها أجهزة المخابرات.

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