كوريا الشمالية: سنمحو أميركا وكوكبنا سيدمر

هددت رابطة الشباب في كوريا الشمالية بـ”محو” الولايات المتحدة عن وجه الأرض، بنحو 5 ملايين قنبلة نووية في حال هددت واشنطن العاصمة بيونغ يانغ.

ووفقاً لما نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الخميس، فقد قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للرابطة كيم إيل سونغ سيم بأن الدمار سيلحق بكوكب الأرض في حال شن الأميركيون وحلفاؤهم هجوما على بلاده.

وهدد بأن بيونغ يانغ ستدمر عاصمة الجنوبيين سول، والعاصمة الأميركية واشنطن، في حال أظهروا “قدرا طفيفا من الاستفزاز”.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء المركزية التي تديرها الحكومة” علينا الاستعداد التام للقتال واستخدام 5 ملايين قنبلة نووية للقضاء بلا رحمة على الشياطين الذين يحاولون دفع بلادنا إلى كارثة نووية.

ويأتي هذا التهديد بعد تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية فاشلة في وقت سابق هذا الشهر، وقيام واشنطن بنشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في كوريا الجنوية حليفتها في المنطقة.

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