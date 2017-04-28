طالبان تطلق “هجوم الربيع”

أكدت حركة طالبان الأفغانية، الجمعة، إطلاق هجومها الربيعي السنوي تحت اسم “عملية منصوري”، اسم زعيمها السابق، متوعدة بأن تجعل من “القوات الأجنبية” المتمركزة في البلاد على رأس أهدافها.

وتعهدت الحركة في بيان بأن “الهدف الرئيس لعملية منصوري، سيكون القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزفتها”. حسب ما نقلت فرانس برس.

وقتل زعيم حركة طالبان الملا منصور في أيار 2016 بضربة لطائرة أميركية من دون طيار على الأراضي الباكستانية.

وكان منصور قد تسلم قيادة طالبان بعد الإعلان في يوليو 2015 عن وفاة سلفه الملا عمر.

وتشن حركة طالبان كل عام سلسلة هجمات مع حلول الربيع تستهدف القوات الأجنبية التي طردتها من الحكم مع نهاية العام 2001 وحلفاءها من القوات الأفغانية.

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