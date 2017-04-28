ترامب “حزين” لما يجري في فنزويلا

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزنه العميق إزاء الوضع في فنزويلا التي هزتها احتجاجات للمعارضة راح ضحيتها 30 شخصا.

ترامب ورداً على سؤال خلال استقباله نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في المكتب البيضاوي قال إن “فنزويلا في وضع فوضوي”.

وأضاف ترامب “أنا حزين جدا من أجل فنزويلا، حزين جدا لرؤية ما حصل في فنزويلا”.

وتأتي تصريحاته في وقت أعلنت فيه فنزويلا الأربعاء 27 نيسان انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي تتهمها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتظام بأنها تشجع على “تدخل دولي” في الشؤون الفنزويلية.

ويعتزم معارضو مادورو الشهر المقبل الدعوة إلى “تظاهرة كبيرة” تظهر التحدي في مواجهة السلطات التي تنظم تقليديا تجمعات كبيرة في يوم العمال الموافق 1 أيار.

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