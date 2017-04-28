إيران.. مرشحو الرئاسة “وجها لوجه”

تبدأ في إيران اليوم المناظرة العلنية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك عشية التصويت المزمع في الـ19 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي المرشحون الستة في هذه المناظرة وهم كل من الرئيس الحالي حسن روحاني، وسيد ابراهيم رئيسي متولي الروضة الرضوية المقدسة، واسحق جهانغيري النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية، ومحمد قاليباف أمين طهران الحالي، ومصطفي ميرسليم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق، إضافة إلى سيد مصطفى هاشمي طبا وزير التربية البدنية السابق.

ومن المقرر انعقاد الجولة الثانية من المناظرات في الـ5 من أيار، حيث سيبحث فيها المتناظرون القضايا السياسية التي تهم البلاد والمواطن، على أن تلتئم المناظرة الثالثة في الـ12 من مايو لتتناول القضايا الاقتصادية.

كما من المنتظر خلال الفترة المتبقية على الانتخابات أن يتاح للمرشحين مخاطبة جمهورهم ومؤيديهم عبر الإذاعة والتلفزيون ليعرض كل منهم برنامجه والقضايا التي سوف يدأب على حلها إذا ما تولى السلطة في بلاده.

ومما يميز حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذه المرة، النشاط الكبير المتاح لمؤيدي المرشحين الرئاسيين في الفضاء الإعلامي الرسمي وعلى مواقع التواصل للترويج لمرشحهم وتمكينه من الفوز بالرئاسة.

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ستشهد إيران كذلك الدورة الخامسة لانتخابات المجالس الإسلامية البلدية والقروية، والانتخابات الفرعية لمجلس الشوري الإسلامي.

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