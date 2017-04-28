الصراف إلى موسكو لبحث “أمور عسكرية”

بعد اللغط الذي تسبب به عدم حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف، لفعاليات مؤتمر الأمن الدولي السادس الذي عقد في موسكو قبل يومين، والإشارات من أن روسيا ستعيد النظر في العلاقة مع الوزير، أبلغ “الحدث نيوز” من مصدر دبلوماسي روسي أن “المؤتمر شهد حضوراً لبنانياً هاماً”.

ولفت إلى أن لبنان شارك بوفد عسكري رفيع من قيادة الجيش الذي أجرى لقاءات ممتازة ولاقى استقبالاً مميزاً من المنظمين مع إشادات بدور لبنان في مكافحة الإرهاب.

وكشف المصدر، إن “وزير الدفاع السيد يعقوب الصراف سيحل ضيفاً عزيزاً في موسكو في الأسابيع القليلة القادمة وعلى جدول أعماله لقاءات رفيعة يجري التحضير لها أبرزها مع نظيره الروسي” وسيبحث سبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني العسكرية واللوجستية والتسليحية ودوره في مواجهة الإرهاب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

