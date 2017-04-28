هنغاريا تبدأ تشييد سياج حدودي ثان

كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إن بلاده انتهت من بناء جدار ثان على طول الحدود مع صربيا لصد تدفق المهاجرين.

أوربان وفي حديث للإذاعة الرسمية أوضح أن الجدار “طوله 155 كيلومترا وارتفاعه ثلاثة أمتار ويمكنه إيقاف أي حشود.” وحث أوربان الاتحاد الأوروبي على تخفيف انتقاداته لتركيا في وقت يعول فيه بشدة على تعاون أنقرة معه للحد من تدفق المهاجرين.

وأضاف قائلا “تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ومن ثم فهي حليف لنا. لذا علينا ألا نعامل تركيا وكأنها ليست حليفا، كما ينبغي أن نبدي الاحترام الواجب للشعب التركي ورئيسه”.

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