تدريبات عسكرية داخل موسكو.. ما القصة ؟

أجرت القوات الروسية مساء الخميس تدريبا عسكريا داخل العاصمة موسكو استعدادا للعرض غير المسبوق، المقرر إجراؤه في 9 أيار المقبل، بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وشهدت شوارع موسكو انتشارا أمنيا واسعا وأُغلقت معظم الشوارع الرئيسية، حيث شوهدت عشرات الدبابات والآليات والجنود.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام روسية، فهذا أول تدريب داخل المدينة هذا العام، قبل التدريب الأخير المزمع إجراؤه مساء 7 مايو المقبل، أي قبل يومين من العرض العسكري.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن القيادة العسكرية تضع اللمسات الأخيرة على تنظيم “أكبر عرض عسكري في تاريخ البلاد”، منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، وذلك وسط الساحة الحمراء بموسكو.

وسيشارك في العرض الذي يقام بمناسبة الذكرى 72 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية (يطلق عليها في روسيا الحرب الوطنية العظمى)، 10 آلاف جندي و72 طائرة.

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