صور ترامب وعلم بلاده ترتفع في دمشق!

وأظهرت الصور فتيات وشبان سوريين يحملون صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصطفون على جوانب الطريق وصورة لمجموعة أخرى على الدراجات النارية تجوب الشوارع على شكل مسيرات، لكن تبين لاحقاً أن الصور مسربة من موقع تصوير لوحة من لوحات مسلسل بقعة ضوء، وتتحدث اللوحة عن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يجسّد شخصيته الممثل سلوم حداد.

ويعرض مسلسل بقعة ضوء في جزئه الـ١٣ خلال شهر رمضان القادم ويتولى إخراجه فادي سليم ويعتبر مشروع بقعة ضوء من أنجح الأعمال الكوميدية الاجتماعية السورية، وهو عبارة عن قصص منفصلة في حلقات درامية وكوميدية متنوعة للحياة العامة، يسلط الضوء على المفارقات السياسية والاجتماعية في سورية بشكل ناقد وساخر.

وشارك فيه عدد كبير من نخبة الممثلين والمخرجين السوريين، حيث انطلق عام 2000 عن فكرة لكل من أيمن رضا وباسم ياخور بالشراكة مع المخرج الليث حجو الذي تولى إخراج الجزأين الأول والثاني حينها لاقيا نجاحاً منقطع النظير وعاد ليخرج الجزء الرابع فيما بعد.

بينما أخرج الجزء الثالث ناجي طعمي وفراس دهني، وانتقلت بعدها دفة العمل إلى هشام شربتجي الذي أنجز الخامس، وسامر برقاوي في السادس، ليعود ناجي طعمي إلى السابع، ويستلم عامر فهد تنفيذ ثلاثة أجزاء ابتداءً من الثامن وصولاً إلى العاشر ثم في الجزأين ١١ و ١٢ أخرجه سيف الشيخ نجيب.