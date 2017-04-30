تفاصيل “صادمة” عن المسلحين الاجانب بسوريا .. أعدادهم جنسياتهم وتمويلهم!

جاء في آخر إحصائيات المجموعات الإرهابية الاجنبيى في سوريا “أعدادها – جنسياتها – تمويلها” الارقام التالية..

** وصل عدد الإرهابيين الأجانب الذين سخروا للقتال ضد الجيش العربي السوري داخل سوريا منذ العام /2011/ حتى نهاية العام /2016/ إلى /360/ ألف إرهابي أجنبي، قاتلوا بالتناوب، وكان أعلى رقم للمسلحين الأجانب في سوريا خلال العام /2015/ حيث وصل العدد إلى /150/ ألف إرهابي أجنبي.

** يقدّر عدد الإرهابيين الأجانب الموجودين حالياً في سوريا بحوالي /90/ ألف إرهابي.

** وصلت عدد الجنسيات الإرهابية في سوريا إلى /93/ جنسية عالمية ومن مختلف الدول العربية.

** وصل عدد الإرهابيين الذين يحملون جنسيات أوربية وأميركية إلى /21500/، عاد منهم /8500/ إرهابي إلى بلدانهم.

** يعتبر الإرهابيون الشيشان في سوريا الأكثر تدريباً، ويصل عددهم إلى /21000/ إرهابي يتوزعون ضمن صفوف “داعش” وجبهة النصرة وفصائل أخرى أمثال ما يسمون بـ”جيش المهاجرين والأنصار – مجاهدو القوقاز والشام – جند الشام – تنظيم جند الأقصى – أجناد القوقاز”.

** تجاوز عدد قتلى الإرهابيين السعوديين في سوريا مع نهاية العام /2016/ إلى /6000/ قتيل.

** خسرت تركيا خلال الحرب على سوريا أكثر من /350/ جندياً وضابطاً وطيارا.

** قتل أكثر من /2300/ انتحاري معظمهم من جماعتي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيتان.

** صُرف حوالي /45/ مليار دولار لتمويل الأعمال الإرهابية ضد الجيش العربي السوري.

** احتلت السعودية المرتبة الأولى في تمويل المجموعات الإرهابية في سوريا (18 مليار دولار)، في حين احتلت قطر المرتبة الثانية بـ (17 مليار دولار).

** وصل عدد الفصائل الإرهابية المقاتلة في سوريا إلى /800/ فصيل إرهابي.

** تحتل البلدان التالية “بالترتيب”، المراتب العشرة الأولى في أعداد الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا خلال الأعوام الستة من الحرب: (السعودية – تركيا – الشيشان – تونس – ليبيا – العراق – لبنان – تركمنستان – مصر – الأردن) وغيرها من البلدان العربية والأجنبية.

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