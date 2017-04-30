بالصورة: أهالي الرقة يتحدون داعش ويطالبون بدخول الجيش السوري!

في خطوة جديدة من نوعها تحدى أهالي مدينة الرقة السورية عناصر تنظيم داعش الإرهابي وطالبوا بدخول الجيش السوري للمدينة وتحريرها من قبضة التنظيم وإجرامه.

حيث تداول نشطاء موالون للدولة السورية على صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً التقطها أحد أهالي مدينة الرقة لورقة كتب عليها: “أهالي الرقة ينتظرون قدوم الجيش العربي السوري”.

وبالتأكيد لن يجرؤ أهالي الرقة على تحدي تنظيم داعش بشكل مباشر خصوصاً مع الأساليب الإجرامية التي يتبعها بحق الأهالي بدءً من الجلد وانتهاءً بقطع العنق.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على محافظة الرقة بشكل كامل بتاريخ 12/ كانون الثاني/ 2014.

في سياق متصل وبالتزامن مع احتجاج أهالي الرقة أقدم مسلحون مجهولون في ريف دير الزور الشرقي بقتل أحد المسؤولين في تنظيم داعش المدعو “نورس الحديدي” الملقب بـ “أبي أنس التونسي”.

على ما يبدو أن شرارة الانتفاضة ضد تنظيم داعش قد انطلقت ولم يعد الأخير يرهب المدنيين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه، ما يمهد الطريق أمام الجيش السوري الذي من الواضح أنه لم يفقد حاضنته الشعبية في أماكن سيطرة داعش رغم كل مايجري من فوضى في تلك المناطق.

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