جيش الإسلام يمهل عناصر النصرة وعوائلهم 24 ساعة.. وإلا؟

سيطرت ميليشيا ‏”جيش الاسلام” على أهم مقرات “هئية تحرير الشام” أو النصرة سابقاً في مدينة عربين ومنطقة الأشعري بغوطة دمشق الشرقية لاسيما مراكز “القيادة الرئيسية والمكاتب الإدارة” وذلك بعد اشتباكات دارت بين الطرفين يوم أمس.

الخلاف الذي بدأ بالتطور لا رجعة عنه حيث أمهل “جيش الاسلام” عوائل مسلحي جبهة النصرة في بلدة “الأشعري” في الغوطة الشرقية لدمشق 24 ساعة كي يقوموا بإخلاء بيوتهم والخروج من البلدة وإلا سيتعرضون للقثتل والسبي، بحسب ما جاء في تنسيقيات المسلحين.

التنسيقيات التي يرصدها الحدث نيوز قالت إن المتحدث باسم فيلق الرحمن وائل علوان اعترف بسيطرة جيش الاسلام على الممر الوحيد الذي يربط الغوطة الشرقية بالقابون وانقطاع وصول الامدادات إلى مقاتليه في القابون وسط استمرار الاشتباكات بين جيش الاسلام من جهة وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة اخرى على جبهات الغوطة الشرقية.

يذكر أن جيش الإسلام شن هجوماً على النصرة وفيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية يوم الأول من أمس مبرراً هجومه بأنه رد على حادثة اختطاف رتل مؤازرة يتبع له، كان متوجهًا إلى جبهات القابون، بينما يتهمه كلٌ من “فيلق الرحمن” و”النصرة”، بـ”البغي وتقطيع أوصال الغوطة”.

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