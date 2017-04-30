موسكو ستبحث مع الرياض الوضع في اليمن

أكد السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، أن روسيا ستبحث مع السعودية الوضع في اليمن إضافة إلى سوريا والعراق.

وقال السفير الروسي “أمل أن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى روسيا كانت جيدة، نحن سنتباحث مع السعودية ليس حول سوريا والعراق فحسب بل حول الوضع الراهن في اليمن، كما سنتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية أيضا، نحن لدينا علاقات جيدة مع دول مجلس تعاون الخليج “.

وفي رده عن المباحثات التي ستجريها روسيا مع السعودية حول اليمن، أوضح جاغاريان “نحن سنتباحث حول ضرورة التسوية السياسية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مصالح القوى السياسية اليمنية”.

وحول العلاقات بين موسكو وواشنطن عقب تسلم ترامب السلطة في الولايات المتحدة، قال جاغاريان “للأسف كنا نتوقع شيئا آخر، أن السيد ترامب قال في 20 كانون الثاني/يناير بشكل علني أنه سيعيد النظر في سياسة أوباما الخاطئة ونحن توقعنا أن يتم إصلاح هذه الوتيرة وإزالة هذه المشاكل التي أوجدها اوباما، نحن لانزال ننتظر لكن لم تحدث تغييرات جدية بعد، حتى عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون إلى موسكو”.

وأضاف “نأمل بأن يدرك السيد ترامب أنه دون التعاون مع روسيا ليس ممكنا أبدا تسوية النزاعات الاقليمية سواء في سوريا أم في أفغانستان أو في كوريا الشمالية”.

وفيما يخص اجتماع أستانا المقبل قال السفير الروسي “نحن ننتظر في الوقت الراهن الاجتماع المقبل الذي من المقرر أن يقام في يومي 3 و4 أيار/مايو، كما ستكون لدينا في 2 أيار/مايو مشاورات هامشية، وستكون نتائج أستانا مفيدة لعقد اجتماع جنيف المقبل تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضاف “نحن متفائلون بشأن مشاركة ممثلين عن المعارضة السورية في اجتماع أستانا”، معربا كذلك عن أمله بأن تكون مشاركة الجانب التركي “فعالة وجادة”.

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