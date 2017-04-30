ترامب يتحدث عن معارك كبيرة آتية

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمه أمام مناصريه بمناسبة مرور 100 يوم على انتخابه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وولاية بنسيلفانيا، إحدى الولايات التي ساهمت بفوزه في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقال أمام جمهوره “أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا”، وتابع “سننتصر في كل المعارك الكبرى الآتية”.

وقال ترامب، إنه حقق إنجازات كبيرة خلال المائة يوم الأولى، ولكن هناك قنوات إعلامية محلية تنقل أخبارا زائفة.

وتابع بإن الإدارة السابقة قدمت له فوضى لا مثيل لها، مضيفًا: “نحن في بداية حملتنا لإعادة أمريكا إلى سابق عظمتها”.

وأكد على إنه سيفي بالوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعب الأمريكي، أثناء الدعاية الانتخابية.

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