ميركل من جدة إلى أبو ظبي ثم سوتشي

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الإمارات غدا بعد زيارة السعودية ضمن جولة خارجية قبل قمة مجموعة العشرين التي تترأسها ميركل في مدينة هامبورج شمال ألمانيا.

وستلتقي ميركل بولي عهد أبو ظبي في الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لبحث بعض القضايا الإقليمية والدولية.

كما من المقرر أن تتوجه ميركل إلى سوتشي على البحر الأسود يوم الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشكل سلسلة اجتماعاتها جزءا من التحضير لاجتماع قمة مجموعة العشرين، الذي يضم قادة الدول الصناعية والناشئة الكبرى في العالم، والذي ستترأسه ميركل في يوليو المقبل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

