درع الوطن: نحن امتداد لدور المقاومة الإسلامية

اصدرت قوات درع الوطن البيان التالي:

نُشِرَ بيان مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي يكيل الاتهامات لدرع الوطن ويحاول زرع بذور الفتنة بين أهل المقاومة وإيجاد الشقاق بيننا وبين الاخوة في حزب الله والايحاء بدور مشبوه لجمهورية روسيا الاتحادية تريد من خلاله الاستثمار بإدارة خاصة في منطقتنا وعليه نريد التأكيد على التالي:

اولاً: أن درع الوطن هي قوة رديفة للجيش العربي السوري تقاتل معه كتفاً لِكَتِف، نشأت لحماية منطقة ريف حمص من تمدد الارهابيين والمساهمة في تحرير المنطقة منهم.

ثانياً: إنّ العِلاقة مع الاخوة في حزب الله ليست عِلاقة مصلحيّة أو موسِميّة أو قائِمة على غرضٍ في نفسِ يعقوب، بل هي علاقة ترابُط الدم بالدم والحديد بالحديد وليس “دِرع الوطن” إلّا امتِداد لدور المُقاومة الإسلامية في حماية الحدود والقُرى وصون الأعراض.

ثالياً: إنّ جمهوريّة روسيا الاتحادية مشكورة قد مدّت اليد للمساعدة انطلاقاً من حيثيّة واهداف “درع الوطن” في قتِال الارهابيين، وهي كأي قوّة ريفة تساند الجيش العربي السوري، اختارت أن تؤازرَ وتدعم دون وجود غايات أو نوايا لها، واننا لم نسمع منهم إلا ما يطيب الخاطر والله شهيد.

رابعا: إنّ صِياغة ذلك البيان الرّكيكة والمليئة بالأخطاء اللغوية والاملائيّة، يدل أن من كتبه يد مشبوهة صاغته في غرفة مظلمة تريد العبث والتغطية على الدور الناجح الذي بُرهِنَ في مشاركة “درع الوطن” بمعركة التلال الحاكمة القريبة من تدمر قبل أيام قليلة وأتى كردٍ عليها.

خامساً: إنّ تقديم دور “درع الوطن” على أنّه مرتبط بآل جعفر الكِرام دون غيرهم و الإيحاء بأننا لسنا إلا مجموعة عشائرية لهو دليل على قصور النظر لدى من كتب ومن يقف خلف من صاغ الذي آلمه مشهد تضافر جهود المواطنين اللبنانيين والسوريين، من كافة العائلات والعشائر والمذاهب والملل الذين تداعوا لحماية منطقتهم يداً واحدة.

سوريا ولبنان شعب واحد في دولتين

الاعلام الحربي – قوات درع الوطن

….السبت 29 نيسان 2017م

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

