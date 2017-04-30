الحشد الشعبي يطلق عملية ثانية جنوب الموصل

نفذت قوات الحشد الشعبي عملية مكملة لعمليات “محمد رسول الله” لتحرير قرى شمال غرب قضاء الحضر.

وقال موقع الحشد، إن “قواتنا نفذت، صباح اليوم، عملية مكملة لعمليات محمد رسول الله لتحرير قرى شمال غرب قضاء الحضر جنوب الموصل”.

وفتحت قوات الحشد الساتر الأمامي في أطراف قرية أم إشراك شمال غرب قضاء الحضر جنوب الموصل، قبل أن تحررها بالكامل، بعد مواجهات مع مسلحي داعش، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم. كما دمر طيران الجيش أهدافاً لداعش في القرية.

وانطلقت ألوية الحشد من ثلاثة محاور لتأمين دفاعات الحشد الشعبي، وقال مصدر عسكري إن “”اللواءين الثالث عشر و الرابع عشر التابعين للحشد الشعبي والعتبة العلوية انطلقوا من قرية الحجف بثلاثة محاور لتأمين دفاعات الحشد الشعبي في شمال غرب قضاء الحضر”.

ودمرت قوات الحشد عجلتين مفخختين لداعش شمال غرب الحضر، وقتلت من فيهما شمال غرب قضاء الحضر. وعند اطراف قرية ام الشطن شمال غرب الحضر، فجرت قوات الحشد عجلة مفخخة كانت تنوي استهداف القوات المتقدمة.

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