إيطاليا تطرد مصرياً والسبب ؟!

رحلّت وزارة الداخلية الإيطالية أمس مواطنا مصريا إلى بلاده لأسباب أمنية تتعلق بـ”أمن الدولة” الإيطالية، حيث تشير التحريات إلى تأييده لأفكار إرهابية.

الوزارة، وفي بيان لها، قالت إن “وزير الداخلية ماركو مينيتي وقع أمرا بطرد مواطن مصري، يبلغ من العمر 27 عاما يعيش في مدينة تيراتشينا بالقرب من العاصمة روما (وسط) لأسباب تتعلق بأمن الدولة”، دون أن تكشف عن هويته.

وجاء قرار الطرد بناء على التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب في روما، فقد تبين نشاط المواطن المصري في أوساط متطرفة، وإعلانه تأييده في مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم الذي نفذه التونسي أنيس العمري في سوق لعيد الميلاد في برلين في ديسمبر الماضي، وتمنياته بوقوع هجمات إرهابية مماثلة في أماكن أخرى.

وأشار البيان إلى أنه بعد المتابعة تبين أن المواطن المصري تلقى 3 أوامر بالطرد من إيطاليا لم ينفذها في أعوام 2009 و2010 و2013 بسبب عدم حيازته على إذن إقامة نظامي في البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن المواطن المصري ألقي القبض عليه أمس بموجب مذكرة من وزارة الداخلية، وتم إبعاده جوا برحلة من مطار روما الدولي إلى القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه هي حالة الإبعاد رقم 39 منذ بداية العام الحالي لأسباب تتعلق بـ”الأمن العام”، فيما بلغ مجموع المبعدين 171 منذ عام 2015.

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