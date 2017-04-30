خامنئي يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات الإيرانية

طالب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأحد، الإيرانيين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 19 أيار المقبل.

خامنئي، وخلال لقائه مع حشد كبير من العمال الإيرانيين عشية الاحتفال بعيد العمال، قال “عندما يحضر الشعب بقوة في الانتخابات، فإن العدو يتراجع ولا يستطيع التجاوز”، لافتا إلى أن “حضور الشعب هو من يبعد ظل الحرب، وهو من يجلب أمن البلاد”.

وأضاف “سمعنا مؤخرا بعض المسؤولين يقولون أنهم عندما تولوا مهامهم أزاحوا ظلال الحرب، هذا الكلام غير صحيح “، مشددا على أن “من استطاع أن يبعد ظلال الحرب كل هذه الأعوام هو الشعب وفعاليته وحضوره”.

يأتي هذا في إشارة إلى حديث الرئيس حسن روحاني عن تمكن حكومته من إبعاد ظلال الحرب نتيجة توقيع الاتفاق النووي مع الدول العظمى.

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