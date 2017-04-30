روحاني في موقف محرج.. ما هو ؟

حذف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أرشيف موقعه الرسمي بعد المناظرات التلفزيونية بين مرشحي انتخابات الرئاسة بسبب الوثائق التي كشفها المرشح محمد باقر قاليباف.

وسائل إعلام رسمية إيرانية كشفت إن الرئيس روحاني أقدم على ذلك بعدما كشف المرشح المنافس عن التيار الأصولي المتشدد أمين عاصمة طهران محمد باقر قاليباف، تصريحات لروحاني في 29 من مايو 2013 تعهد فيها بتوفير 4 ملايين فرصة عمل للإيرانيين.

وعرض قاليباف يوم الجمعة، وثيقة من موقع روحاني الرسمي بالإضافة إلى وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، التي تغطي نشاط حكومة روحاني، قال فيها الأخير، “إنه إذا تم استقبال 10 ملايين سائح أجنبي في إيران، فإن ذلك سيمكننا من جمع إيرادات بنحو 13.3 مليار دولار ما يجعلنا قادرين على توفير 4 ملايين فرصة عمل”.

وفي يونيو 2013، أفادت إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إرنا، بأن إيران استقبلت نحو 20 مليون سائح أجنبي، ما يعني أن الإيرادات ستكون مضاعفة وأن الحكومة قادرة على توفير 8 ملايين فرصة عمل.

وعاد الرئيس الإيراني إلى الرد على الوثيقة التي أظهرها منافسه قاليباف بقوله، إن “الوثيقة نشرتها مواقع معادية ثم قامت بعض الصحف الرسمية بنشرها، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

ولفتت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، بعد يوم من المناظرة التلفزيونية الأولى، إلى أن أجوبة الرئيس روحاني لم تكن مقنعة وأنه كان محرجا بسبب تلك الوثائق.

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