استنفار للاستخبارات البريطانية.. فما السبب ؟

فرضت السلطات البريطانية حالة التأهب القصوى بين موظفي مركز الاتصالات الحكومية (GCHQ- مؤسسة أمنية مختصة مكرسة للاستخبارات الإلكترونية) لضمان الأمن السبراني خلال الانتخابات في يونيو.

صحيفة صنداي تايمز، ونقلاً عن مصادرها الخاصة أكدت أن قيادة البلاد أوصت رؤساء مديريات الاستخبارات في مركز الأمن السبراني القومي (NCSC) بتوخي الحذر الشديد واعتبار خطر الجريمة المنظمة والدولية التي تؤثر على المؤسسات الديمقراطية في بريطانيا، بمثابة “الأزمة الإرهابية”.والحديث يجري فيما يجري، عن الاستعداد لمواجهة خطر “الهجمات الالكترونية المحتملة التي قد ترافق الانتخابات”.

وذكر مصدر مطلع للصحيفة بأن المركز المذكور أعلاه أخذ يعمل منذ الأسبوع الماضي وكأنه في حالة التصدي لعمل إرهابي أو عند توفير الأمن خلال الفعاليات الوطنية الهامة مثل الألعاب الأولمبية.

بدوره، قال رئيس مركز NCSC كياران مارتين:”الانتخابات العامة – فعالية ذات أهمية وطنية، لذلك نحن في حالة تأهب قصوى ونبذل جهودا كبيرة وإضافية لضمان الأمن خلال هذه الانتخابات”.

هذا، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت عن إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في بلادها يوم 8 يونيو المقبل.

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