ترامب لا يعلم معنى تصريحاته ضد كوريا الشمالية !!

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مترددا ومتخبطا في تقييم ما إذا كانت تصريحاته حول كوريا الشمالية تعني عملا عسكريا ضد بيونغ يانغ أم لا.

ترامب قال لبرنامج “فيس ذا نيشون” في شبكة “cbs” عند سؤاله حول تصريحاته إن كانت تحمل معنى العمل العسكري: “لست أدري، أعني، سنرى”، وأضاف أنه لن “يكون مسرورا” إن قامت كوريا الشمالية بتجربة نووية.

وبيّن ترامب أن إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ مؤخرا دليل على عدم احترام كوريا الشمالية لحليفتها الصين.

وأضاف ترامب قائلا، “لا أعتقد أن الرئيس الصيني وهو رجل يحظى باحترام كبير سيكون مسرورا أيضا”.

هذا، وكانت كوريا الشمالية أطلقت السبت 28 أبريل الجاري صاروخا باليستيا فيما يبدو ردا على دعوة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة للتصدي لتهديد نظام بيونغ يانغ النووي عبر تشديد العقوبات الدولية عليه، حسب مسؤولين.

وكتب ترامب في تغريدة عقب الإطلاق “كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم عندما أطلقت صاروخا اليوم ولو بتجربة فاشلة”.

وكانت الصين الحليف التجاري الأول لكوريا الشمالية دعت مرارا إلى استئناف الحوار لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لكنها امتنعت عن استخدام الضغوط الاقتصادية التي من شأنها زعزعة استقرار جارها في الشمال.

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