عناوين وأسرار الصحف المحلية اليوم الإثنين 1-4-2017

العناوين:

النهار

مسرحية قانون الانتخاب إلى ما بعد الخميس

خطة الكهرباء الموعودة لن تنفّذ هذا الصيف

“خلية ارهابية” في السعودية… اعتقال 46 شخصا “والتحقيقات مستمرة”

إلى أين ستصل الاحتجاجات ضد “الكوستابرافا” وماذا عن الغطاء السياسي؟

الراعي من صور: التمديد للمجلس اغتصاب لإرادة الشعب

الأخبار

يا عمّال لبنان… تَسيَّسوا!

برّي يعترض على تعديلات باسيل: الفراغ يشلّ رئاسة الجمهورية

هل يفتح نصرالله باب الحل؟

الحشد الشعبي إلى الحدود العراقية ــ السورية: سباق مع الأميركيين

حرب الوجود في الغوطة: «جيش الإسلام» يريد تصفية «النصرة»

البناء

التصعيد الأميركي مع كوريا يصيب «إسرائيل» بالذعر… وحملة على ليبرمان

أربعاء أستانة يبدأ بحروب تصفية بين «النصرة» و«جيش الإسلام» في الغوطة

عون يطلب تصويت الحكومة بالثلثين أم نسبية ومجلس شيوخ بلا رئيس؟

الجمهورية

3 مواعيد تشعل الإشتباك السياسي

واشنطن تعزز وجودها العسكري في سوريا

بمناسبة عيد العمال عودة اليسار من باب اليمين

حرب التحرير.. اقتربت

الديار

«عض أصابع» انتخابيا.. وسباق بين أربعة سيناريوهات

هكذا سيتصرف الحريري إذا عُقدت جلسة التمديد في 15 أيار

باسيل لـ «الديار»: هذه قصة ورقتي.. ولا نطمع بصلاحيات احد

المستقبل

الحريري: سنجعل بيروت مدينة صديقة للبيئة

الراعي من صور: التمديد اغتصاب للسلطة التشريعية

الملك سلمان وميركل يبحثان تعزيز العلاقات وآفاق التعاون

عبدالله الثاني وعباس يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام «جادة وفاعلة»

الأسرار:

النهار

تأخرت التعيينات

في مرفق حيوي رسمي بعدما كان الوزير المختص وعد قبل شهر ونصف الشهر بأنها ستتم في 15 يوماً..

خلاف ديبلوماسي …

تتوقع أوساط سياسية حصول خلاف حول التعيينات الديبلوماسية بين ترفيع من هم في الملاك أو الاستعانة بآخرين من خارج الملاك..

قاض يحكم ظلما …

قاض حكم ظلماً في ملف مالي لمصلحة جهة وعدته بتعيينه في منصب إداري مهم ما جعل الجهة المتضررة تطلب من التفتيش القضائي محاسبته…

البناء

جزم مصدر سياسي مطّلع بأنّ الأسبوع المقبل سيشهد تطورات هامة بالنسبة للتوافق على قانون الانتخاب، مؤكداً أنّ اللقاءات والزيارات الثنائية والجماعية التي حصلت أواخر الأسبوع المنصرم أسّست لإمكانية التوافق، خصوصاً أنّ المخرج الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري يحمل صيغة قابلة للتوافق، بحيث يُقرّ قانون الانتخاب الجديد وفق النسبية وينص على التمديد التقني لثلاثة أشهر، على أن تتعهّد كلّ القوى بالموافقة على إنشاء مجلس للشيوخ لطمأنة المكونات المتوجّسة من النسبية الكاملة…

الجمهورية

تجري إتصالات ديبلوماسية لمعرفة مدى وضع إسرائيل يدها على المربع النفطي العاشر المحاذي لحدودها.

فشلت وساطة جديدة لإعادة مساعدات عربية للبنان بعدما كانت المراجع اللبنانية تتوقع تقدُّماً على هذا الصعيد.

سأل أحد الوزراء لماذا تُثار الضجة حول بعض العقود طالما يُعاد تلزيمها الى الجهة نفسها التي اتهمت سابقاً؟

المستقبل

يُقال- إنّ رئيـس مجلس النواب نبيه برّي أبلغ معنيين استعداده للمساعدة في إقناع النائب وليد جنبلاط بإنشاء مجلس الشيوخ في حال موافقة الأطراف على إسناد رئاسة المجلس الدستوري إلى الطائفة الدرزية.

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