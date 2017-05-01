ميلانيا ترامب ستنتقل للعيش في البيت الأبيض.. متى ؟

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن زوجته ميلانيا ترامب وابنه بارون، سوف ينتقلان للعيش في البيت الأبيض في الصيف.

ترامب، وفي مقابلة مع نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، أكد ترامب “أن زوجته وابنه سوف ينتقلان للعيش في البيت الأبيض بعد انتهاء العام الدراسي”، واعترف أنه “لن يكون من السهل لابنه بارون الانتقال للعيش هناك”.

وأوضح ترامب “مازال طفلي صغيرا، وعمره لم يتجاوز 11 سنة. وعليه الإنتقال إلى مدرسة أخرى، حيث أنه يحب أن يلعب كرة القدم مع فريقه في نيويورك، حيث يوجد هناك جميع أصدقائه وعليه أن يترك هذا الفريق، ونحن لم نكن نريد أن يتم هذا في منتصف الموسم”.

هذا وفي وقت سابق، وصف ترامب أيامه الـ100 الأولى منذ توليه منصب الرئيس الأميركي بأنها كانت “مثمرة جدا”.

يشار، أن دونالد ترامب تولى منصب الرئاسة الأميركية يوم 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن حقق فوزا على منافسته في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون في تشرين الثاني العام الماضي.

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