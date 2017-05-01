هل سيطرت قوات تشادية على قاعدة جوية ليبية ؟

نفى آمر عمليات سلاح الجو الليبي محمد منفور صحة الأنباء التي تحدثت عن سيطرة قوة من المعارضة التشادية على مطار قاعدة الخروبة الجنوبي جنوب حقل السرير والمعروف بقاعدة الخويمات الجوية.

منفور أكد سيطرة الجيش على المطار “قاعدة الخروبة الجنوبي” الواقع جنوب حقل السرير وسط جنوب شرق ليبيا.

وقال منفور، في تصريح اليوم، إن “كتيبة الشهيد علي الثمن التابعة للقيادة العامة تمكنت من السيطرة على مطار قاعدة الخروبة الواقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب حقل السرير النفطي، وأحكمت السيطرة عليه”.

وأشار منفور إلى أن أفراد كتيبة “علي الثمن” تمكنوا من طرد العناصر الإرهابية التابعة لسرايا الدفاع والمقربة من تنظيم القاعدة الإرهابي من مدينة بنغازي.

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