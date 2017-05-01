موقف مفاجئ لماكرون حول الاتحاد الأوروبي

أكد إيمانويل ماكرون، أحد المرشحين للرئاسة الفرنسية، أنه لا يستبعد انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يقم الأخير بإصلاح نفسه.

ماكرون وفي حديث لـ “بي بي سي”، أوضح أنه يبقى من أنصار “الفكرة الأوروبية” والسياسة الأوروبية، لكنه أشار إلى أن “نصف بلاده غاضب على الفكرة الأوروبية هذه”. وتابع: “علي أن أعمل على إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي ولمشروعنا الأوروبي… وإذا قررت مواصلة تمويل الاتحاد الأوروبي كما هو الآن، فسوف أخذل شعبي، ولا أريد أن أفعل ذلك، لأننا سنحصل فورا على “فريكزت” أو قدوم الجبهة الوطنية مجددا”.

تأتي تصريحات ماكرون قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 7 أيار، والتي ستنافسه فيها زعيمة “الجبهة الوطنية” اليمينية مارين لوبان.

هذا، وكانت لوبان قالت مرارا إن فرنسا تنازلت عن كثير من صلاحياتها لبروكسل، وأن هدفها الأول سيكون استعادة فرنسا لسيادتها الكاملة على أراضيها واقتصادها وأموالها وتشريعاتها. وأكدت لوبان أنها ستدعو لاستفتاء بشأن خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي في حال فوزها بمنصب الرئاسة.

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