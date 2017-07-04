الجيش السوري يحصل على هذا السلاح الجديد

حصل الجيش السوري على موديل جديد من المدفع الإلكتروني.

وخصص المدفع الإلكتروني لمكافحة الطائرات المسيّرة بدون طيار. ويقوم المدفع الإلكتروني الذي يمكن تركيبه في أي سيارة بتعطيل التحكم وإدارة الطائرات المسيّرة عبر الإعاقة التشويشية، فتتحطم الطائرة المستهدفة أثناء الهبوط.

وأفادت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن للموديل الجديد من المدفع الإلكتروني السوري عددا كبيرا من الهوائيات. كما ازداد حجم الهوائيات.

وتشير كل الدلائل إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في إسقاط طائرة “سكايلارك” المسيّرة الإسرائيلية فوق مدينة القنيطرة في شهر مارس/آذار 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتراض الطائرة المسيّرة يعتبر نجاحا لأن اكتشاف الطائرة الصغيرة المصنوعة من البلاستيك أمر صعب على رادارات الدفاع الجوي.

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