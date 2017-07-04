النصرة تدفن جثث قتلاها في جوبر

بعد يوم دام شهدته العاصمه دمشق مؤخراً، تبدو الحركة طبيعية في كافة شوارع العاصمة، هذه التفجيرات لم تله الجيش عن متابعة معاركه ضد الارهاب، الان تخوض قوات الجيش اشتباكات عنيفه شرق العاصمة على محور جوبر عين ترما، وسط تمهيد مدفعي كثيف على مواقع وتحصينات النصرة في تلك المنطقة.

كما حصلت على خبر تدمير غرفة عمليات رئيسية للمسلحين، وهي تعتبر مقر رصد وتواصل وتنسيق بين المسلحين.

قوات الجيش السوري المتقدمة من عين ترما تتابع تقدمها باتجاه حي جوبر محرزة تقدما بالسيطرة على عدد من النقاط، هناك انهيار في معنويات المسلحين امام خسائرهم الكبيرة، النصرة والفصائل المتحالفة معها قامت بدفن اكثر من 25 قتيلا من عناصرها قتلوا خلال يوم واحد، هناك غليان شعبي من قبل اهالي الغوطة تجاه زج ابنائهم في معارك فاشلة لا تحصد الا الموت لهم.

مجازر يومية يرتكتبها طيران التحالف الدولي دون سماع اصوات المنظمات الدوليه التي تدعي حقوق الانسان، بالامس قُتل اثنا عشر12 مدني بينهم نساء اثر غاره لطائرات التحالف في حي الدرعية بالرقة، والنشطاء يحصون مقتل اكثر من 170 مدنيا بغارات التحالف على الرقة خلال الشهر الفائت، بينهم عائلات قُتلت بكامل افرادها اثناء محاولتهم الهرب من نيران التحالف ووجود داعش.

في معركة فجر الكبرى، يواصل الجيش السوري وحلفاؤه عمليتهم في ريف تدمر للسيطرة على كافة التلال والجبال المحيطة بمدينة السخنة بوابه ديرالزور، حيث يجري العمل وفق مصدر ميداني، على عدة محاور بشكل مثلث، سيما بعد السيطرة على التلال من جهة الحدود العراقية والتنف، التي مهدت لها السيطرة على المحطة الثانية، الطرق باتجاه دير الزور وفك الحصار بات قريبا.

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