ليعد_السوريون_إلى_بلادهم.. الهاشتاغ الأكثر تداولاً في تركيا!

تربع هاشتاغ ليعد السوريون إلى وطنهم #SuriyelilerEvineDönsün على عرش الهاشتاغ الأكثر تداولاً في تركيا أمس وقبل امس، والسبب ان مجموعة من الشبان السوريين ذهبوا الى البحر في منطقة فلوريا باسطنبول وبدأوا بتصوير الفتيات التركيات بزي السباحة بالموبايلات مما اثار غضبا كبيرا، حيث لا تزال القصة متفاعلة في وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل، حيث يطالب الكثير من الاتراك بطرد السوريين.

كما شهد الهاشتاغ بحسب “بي بي سي” مشاركة واسعة من سياسيين وصحفيين ومشاهير أتراك أعربوا عن رفضهم لمضمون الهاشتاغ قائلين إن السوريين هم ضيوف تركيا ويجب دعمهم في ظل الحرب التي تشهدها بلادهم منذ 7 سنوات.

وكانت المغنية وعارضة الأزياء، ديميت اكالين من بين الذين أيدوا الهاشتاغ، إذ كتبت تقول “أيها السوريون اذهبوا إلى بلادكم. لقد طفح الكيل من أخبار السرقة والطعن”.

وتعتبر هذه المغنية من أكثر الفنانين الأتراك تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي اكثر امرأة في تركيا تحظى بمتابعات على موقع انستغرام.

وعلى نفس المنوال، قال لاعب كرة القدم سنان كورومش، “شبان أقوياء كالصخر في بلدي تركيا يستمتعون بتدخين النارجيلة والحانات المنتشرة على شواطئ البحر بينما يحارب جنودنا في سوريا. عودوا إلى دياركم #يا سوريون عودوا إلى بلادكم”، على حد تعبيره.

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