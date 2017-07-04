متى تنحسر “موجة الحر” ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال، وتبدأ نسبة الرطوبة بالانخفاض على الساحل مما يؤدي الى تلطيف الأجواء والتخفيف بالشعور بالحر نسبيا. يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: تنحسر تدريجيا الكتل الهوائية الحارة عن جبال لبنان ابتداء من اليوم ويبقى تأثيرها على الساحل والداخل حتى مساء يوم غد الاربعاء.

ملاحظة:الحرارة المحسوسة على الساحل تقارب 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الى حدود 85%.

تحذير: خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وارد، ونحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خصوصا خلال فترة الظهيرة ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملومس بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال، تبدأ نسبة الرطوبة بالانخفاض على الساحل مما يؤدي الى تلطيف الأجواء والتخفيف بالشعور بالحر نسبيا. يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الخميس: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية وتستمر نسبة الرطوبة بالانخفاض على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29 درجة، في الارز من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و90 %

-حال البحر:متوسط ارتفاع الموج رارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 05:32 ساعة غروب الشمس: 19:53

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