الجزيرة ستغلق خلال ساعات!

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور” المصرية،أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمارس دور المراقب للسياسات القطرية وتنفيذها لما تتعهد به للدول المقاطعة لها، مشيرًا إلى أنه في حال رفض قطر مطالب الدول المحاصرة سيتم تعليق عضويتها في مجلس تعاون الخليج الفارسي.

وأكد أنه “في حال فشلت وساطة أمير دولة الكويت بين دول المقاطعة وقطر ستنضم الكويت لدول المقاطعة ضد الدوحة، ولن تقف بجوار تلك الدويلة الداعمة للإرهاب”، بحسب زعمه.