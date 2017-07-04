بانتظار نتائج أستانا 5.. الميدان السوري يعاني الهدوء!

تنعكس مفاوضات أستانا5 على الميدان السوري إيجاباً حيث عم الهدوء أغلب الجبهات في ظل استثناءات لأماكن تواجد تنظيمي داعش والنصرة.

ففي جبهة شرق العاصمة السورية دمشق استمرت مدفعية الجيش السوري بضرب مواقع النصرة بمحوري عين ترما وجوبر، بينما واصل الطيران الحربي السوري استهدافه تنظيم داعش في ريف السلمية الشرقي بحماة.

وفي درعا بددت الميليشيات المسلحة الهدوء الناتج عن الهدنة المعلنة فيها عبر خرقها للهدنة واستهداف مواقع الجيش بقذائف الهاون وصواريخ غراد بينما لم تتحدث المصادر فيما إذا كان الجيش السوري قد رد على الخرق أم إلتزم الهدنة.

وعلم الحدث نيوز أن الميليشيات المسلحة في القنيطرة قامت صباح اليوم بتسيير طائرة بدون طيار محملة بالقنابل ووجهتها إلى تل القبع المعروف بتل UN شمال خان أرنبة، حيث انفجرت هذه الطائرة عند اقترابها من كاميرا الرصد الخاصة بالتل ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات بصفوف عناصر الجيش، ونفى مصدر إعلامي الأنباء التي تحدثت عن عدوان اسرائيلي استهدف التل.

يذكر أن تل القبع يعد أحد أبرز التلال الحاكمة في المحافظة ويكشف مساحات واسعة وصولا للجولان المحتل، وشهد محيطه معارك عنيفة اواخر 2015 ولم يتمكن المسلحون من السيطرة عليه.

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