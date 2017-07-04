“تسبح عخير” و “زغير البيت” من قوى الأمن للمواطنين

مع بدء فصل الصيف، شهدت الشواطئ والمسابح والمنتجعات في لبنان حالات غرق ضحاياها كانوا بأغلبهم من الاطفال، كان آخرها ابن السبع سنوات في احد المسابح في بريتال أمس.

وفي هذا الاطار ومن أجل محاولة الحد من هذه الحوادث وتوعية الاهل للانتباه الى اولادهم أثناء السباحة، كانت قوى الامن الداخلي قد أطلقت هاشتاغ #تسبح_عخير و #زغير_البيت.

على أمل ان تساهم حملات التوعية في محاولة الحد من حوادث غرق الاطفال، وتوعية الاهل والمشرفين على النشاطات لتوخي الحذر أثناء ممارسة الاطفال رياضة السباحة وخصوصا في خلال البرامج الصيفية اذ يجب أن تكون باشراف أشخاص متخصصين بالسباحة والانقاذ.

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