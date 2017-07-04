“التيار المستقل” يدعو لمنع الأجانب من دخول لبنان عبر الحدود

عقد المكتب السياسي ل”التيار المستقل” اجتماعه الأسبوعي برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، في مكتب التيار في بعبدا، وتداول المجتمعون وفق بيان “الأوضاع الإقليمية الراهنة وما آلت إليه الأمور بسبب الصراعات والخلافات بين الأشقاء”، آملين “ان تمر هذه العاصفة بسلام وان يعم الاستقرار بين كل الأطراف في المنطقة”.

ودعوا المجلس الاعلى للدفاع الوطني الى “اصدار قرار يشدد فيه على الاجهزة المعنية منع الاجانب من اي جنسية كانوا من الدخول الى لبنان عبر الحدود اللبنانية، والوجود فيه بدون اذن شرعي”.

واعتبروا ان “دعوة رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة فقط للاجتماع في بعبدا، تقزيم للحكومة واحراج لوزراء فيها يمثلون هذه الاحزاب. واستثناء رؤساء احزاب المعارضة من اجتماعات كهذه يفقدها الحيوية وجدوى الاصلاح العام ويغذي كثيرا روح التناحر والخصام بين المعارضة والموالاة ويزعزع الاستقرار”.

وذكروا “رئيس العهد بمقولته ان الحكومة التي تم تاليفها موقتة، وان حكومة العهد تبدأ بعد الانتخابات النيابية”، متسائلين “الى متى هذا الموقت سيدوم؟ وهل كل هذا التأخير في إعادة تأهيل وتفعيل معامل الطاقة هو لخلق مبرر يسمح باستئجار المزيد من بواخرها المكلفة التي غزت شواطئنا منذ اعوام؟ وماذا عن حال كهربائنا اذا غادرت هذه البواخر شواطئنا لسبب امني؟”.

وأكدوا ان “لا مبرر لوقف زيادة الانتاج ببناء معامل جديدة لديمومة تأمين الحاجة”، وطالبوا “بوضع سقف للشطور في فواتير الكهرباء منعا لتفاقم اسعارها على البعض، والآخرون يسرقونها دون حساب”.

وطالب المجتمعون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب “مع إلغاء المادة 18 للمحافظة على العدالة الاجتماعية في الحياة والسلم الوظيفي، والتي هي حق للمواطن اللبناني”.

وانتقدوا “مغالاة بعض الوزراء في الاهتمام بقانون الانتخاب حتى سحبه من فم السبع رغم فشلهم في تحقيق مآربهم الانتخابية بمشاريع متعددة طرحوها”. كما حذروا الحكومة من “تناسي تراكم الزبالة في الشوارع ورميها في البحر وتفاقم حالة الفلتان الأمني الذي سقط معه العديد من الضحايا بين قتيل وجريح وعمت حالة اللااستقرار وانعدام الأمان معظم انحاء الوطن اللبناني، حتى اصبحت تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والازدهار السياحي”.

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