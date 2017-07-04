بالصورة… يبيعان 100 دولار مزيّفة بنصف قيمتها!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً أعلنت فيه أنه على اثر توافر معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام عصابة بترويج كميات كبيرة من العملة المزيّفة من فئة المئة دولار اميركي، ضمن محافظة جبل لبنان، قامت قوة من الشعبة المذكورة بتاريخ 30/6/2017 بتنفيذ عملية استدراج محكمة في مدينة عاليه، تم بنتيجتها توقيف كل من: م. م. (مواليد العام ١٩٦٦، لبناني) وم. د.(مواليد١٩٧٣، لبنانية).

وضبطت بحوزة الموقوفين مبلغ /98300/ دولار اميركي مزيفة. وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج العملة المزيفة، بالاشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه، وانهما يقومان بتصريف كل ورقة مئة دولار مزيّفة مقابل /٥٠/ دولار اميركي سليمة.

وأحيل الموقوفان مع المضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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