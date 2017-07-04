الجعفري من آستانا: ما زلنا في البداية وإطار تبادل الآراء ولم ننته من مناقشة الآليات ذات الصلة بتطبيق اتفاق مناطق تخفيف التوتر مشاركة

4 يوليو, 2017 - 6:00 مساءً
4 يوليو, 2017
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