بدء الاجتماع الثاني لوفد الجمهورية العربية السورية في العاصمة الكازخية استانا مع الوفد الروسي

4 يوليو, 2017 - 6:01 مساءً
4 يوليو, 2017
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