قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف مقر لـ’’هيئة تحرير الشام’’ قرب قرية حفسرجة في ريف إدلب الشمالي الغربي

4 يوليو, 2017 - 7:25 مساءً
4 يوليو, 2017
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