الأمن والقضاء أمام امتحان السبت !

كشفت “الأخبار” أن الدولة اللبنانية، بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية، أمام امتحانٍ حقيقي السبت المقبل. طلاب البكالوريا ينتظرون نتائج الامتحانات الرسمية، فيما يترقّب بقية اللبنانيين “رعب الابتهاج” الذي يعرّض حياة الأبرياء للخطر، بعدما أخفقت الفتاوى الدينية والدعوات السياسية، وحتى التهديد بالتوقيف، في ردع “هواة” إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً.

وأشارت إلى أن الأسوأ من ذلك أنّ الدولة اللبنانية، بكل أجهزتها الأمنية والقضائية، تقف عاجزة أمام قمع هذه الظاهرة. وعندما تتخذ قراراً بتوقيف مطلقي النار، تتواطأ على نفسها وعلى المواطنين، لترك المخلّين بالأمن وتوفير مظلة حماية لهم. الفضيحة فجّرها وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج “للنشر”، أول من أمس، إذ كشف أن تدخلات سياسية أدت إلى إطلاق 70 من أصل 90 أوقفتهم القوى الأمنية بجرم إطلاق رصاص الابتهاج.

وأوضح أنّ بعض الموقوفين لم يصلوا حتى إلى المحكمة العسكرية، بل اكتفوا بتقديم إفاداتهم في المخفر وأطلق القضاة المعنيون سراحهم. لكن ذلك كله لم يكن سوى رأس جبل الجليد. فقد توافرت معلومات لـ”الأخبار” عن أن “قنبلة” المشنوق لم تحل دون تفاقم الفضيحة، بعدما انخفض عدد الذين لا يزالون قيد التوقيف إلى سبعة فقط.

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