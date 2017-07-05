“القوات” ستقدم تصور متكامل لمعالجة قضية النازحين

كشفت القوات اللبنانية بحسب مصدر مسؤول فيها أنها تريد حصر قرار إعادة النازحين بيد الحكومة اللبنانية وحدها.

ويقول المصدر لـ”الأخبار” إن رئيس الحزب سمير جعجع في صدد تحضير تصور متكامل سيقدمه وزراء القوات إلى الحكومة لمعالجة قضية النازحين وإعادتهم إلى بلادهم. تنطلق مقاربة جعجع من “أن القوات سترفض بالمطلق أي اقتراح لحوار لبناني مع سوريا، فهذا خط أحمر، لأن لبنان يجب ألا يعطي شرعية لنظام الأسد الفاقد شرعيته، من خلال التواصل معه”.

وتؤكد القوات بحسب مصدرها أن “قرار عودة النازحين يجب أن تأخذه الحكومة اللبنانية حصراً فتتحمل مسؤولية معالجة هذه القضية السيادية بأدوات لبنانية، ومن ثم تتعاون معالأمم المتحدةلتطبيق قرارها، إما بتأمين عودة النازحين الىالمناطق الآمنةالموجودة حالياً وإما بإقامة مناطق آمنة في سوريا تعيدهم إليها، في انتظار تأمين عودتهم الى بلداتهم داخل سوريا”.

ترفض القوات إذاً إلقاء القضية على عاتق الأمم المتحدة، كما ترفض أي حوار مباشر مع سوريا وإحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري للقيام بهذه المهمة “لأن المجلس انتهى عام 2005 كونه يمثل حقبة الوصاية السورية”.

أما عن احتمال تفجير هذا الخلاف داخل مجلس الوزراء، فيشير المصدر الى أن “القوات أبلغت جميع المعنيين موقفها وأن المواضيع الخلافية يجب أن توضع جانباً، وهذا الملف خلافي بامتياز”.

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