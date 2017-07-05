مندوب مبيعات يسرقُ غلة الشركة بالإتفاق مع آخرين !

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 24/6/2017 ادعى لدى مخفر المصنع في وحدة الدرك الإقليمي، مندوب مبيعات لدى إحدى الشركات، المدعو: – م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، بأنه تعرّض لعملية سلب مبلغ 44000 دولار أميركي، وكمية من بطاقات تعبئة خطوط خلوية مسبقة الدفع، جميعها عائد للشركة، وذلك من قبل ثلاثة أشخاص، أثناء مروره في محلة بر الياس– الأوتوستراد العربي، على متن سيارة من نوع “كيا” لون جردوني، عائدة للشركة. حيث أفادَ بأن السالبين عمدوا إلى تكسير زجاج السيّارة وسلباه ما ذُكر.

وأشارت في بيان، إلى أنه نتيجةً للتحريات والمتابعة، تبيّن أن إدعاء م. ح. المذكور كاذب، فتم توقيفه واعترف بأنه خطّط لهذه العملية وسرقة أموالاً لشركة، بالإشتراك مع آخرين، تمّ توقيف اثنين منهم، وهما:

و. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني).

ولفتت إلى أن الموقوفين الثلاثة القضاء المختص، فيما تمّ تعميم بلاغي بحث وتحرٍ بحق آخرَين مشاركَين في عملية السرقة، العمل جارٍ لتوقيفهما.

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