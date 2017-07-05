على ماذا ستركز مفاوضات أستانا 5؟

أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، الأربعاء 4 يوليو، بدء المحادثات الثنائية بين المشاركين في “أستانا-5 “، مؤكدة مشاركة جميع الوفود بما فيها وفد المعارضة المسلحة.

وزارة الخارجية الكازخستانية صرحت أن المفاوضات ستركز على تحديد حدود مناطق خفض التصعيد.

وكشف رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق، عن قرب الانتهاء من تعيين حدود عدد من مناطق خفض التصعيد في سوريا رغم بعض الصعوبات.

ولم يستبعد لافرينتييف نشر موسكو شرطة عسكرية روسية في المناطق الفاصلة في حال التوصل إلى اتفاق.وقد انطلقت أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أمس الثلاثاء، بعد وصول جميع الوفود المشاركة في الاجتماعات.

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