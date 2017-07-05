بيان مشترك لدول “المقاطعة” بشأن الرد القطري

أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اليوم الأربعاء 5 يوليو/تموز، بيانا مشتركا حول تسلم الرد القطري على مطالبها، مشيرة إلى أنها سترد عليه في الوقت المناسب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جاء في البيان: “تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.

وتسلم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في جدة، أمس الثلاثاء، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبد الله الصباح، رد دولة قطر على المطالب الـ13، التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى الدوحة لتنفيذها.

وقال الجبير: “نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب البلدان المقاطعة إيجابيا”، مبينا أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكورا في اتفاق سنة 2014”. وأشار إلى أن الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر تمت بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

ومن المنتظر أن يلتقي اليوم في القاهرة، وزراء خارجية البلدان الأربع المقاطعة، بهدف “تنسيق المواقف” بعد تسلم الرد القطري.

وتضمنت قائمة المطالب الخليجية تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى البلدان المذكورة، وغيرها من المطالب.

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