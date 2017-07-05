بالصورة: تصوير فيلم سحاق في حديقة السبكي بدمشق!

تداول نشطاء سوريون عبر صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة قالوا إنها لفتاتين تمارسان السحاق في حديقة السبكي بالعاصمة السورية دمشق.

وانهالت التعليقات والشتائم على الصورة ليذهب بعض النشطاء بالقول إنها جزأ من فيلم كامل جرى تصويره في الحديقة الدمشقية.

الحدث نيوز عرض الصورة على خبير تصوير فوتغرافي للتحقق منها، وأكد الخبير أن الصورة لا تدل على أي فعل مشين، فالفتاتان المتهمتان بممارسة السحاق يصافحان بعضهما البعض بينما القبلة هي في الحقيقة قبلة على الخد اتخذت من زاوية معينة لتبدو للوهلة الأولى أنها قبلة فموية، كما أكد الخبير أن الصورة ملتقطة وليست مأخوذة من فيديو.

وبينما تنهال الشتائم على الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم بموقع فيسبوك، يبدو أن الفتاتين بريئتين ووقعتا ضحية مصور محتال.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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