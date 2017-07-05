مجهولون يقتلون عناصر من داعش

تحدثت تنسيقيات مقربة من داعش عن قيام مجهولين بإطلاق نار على دورية تابعة لشرطة داعش “الحسبة” بريف دير الزور الشرقية ماأدى لمقتل اثنين من عناصر التنظيم وجرح عدد آخر.

وعلم الحدث نيوز من خلال رصده لتلك التنسيقيات أن داعش فرض طوق أمني على الحي القريب من الجسر في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، حيث تم اعتقال عشرات الشبان من المدينة، وإجراء تدقيق شديد على السيارات المارة، وذلك بعد قيام مجهولين بإطلاق النار من أسلحتهم الخفيفة، على دورية لعناصر من التنظيم بالقرب من الحي، ما أدى لمقتل اثنين”.

إلى ذلك، حدث إطلاق نار بين عائلتين ينتمي معظم أفرادهما للتنظيم في المدينة نفسها، بسبب مشادة كلامية بينهما، ما أدى لوقوع عدة إصابات فيما بينهم، حيث شهدت المدينة على إثر ذلك تشديداً أمنياً.

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